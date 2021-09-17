Нью-Йорк, США, , 10:58 — REGNUM С призывом не допустить коллапса экономики Афганистана, так как это будет способствовать дестабилизации региона, выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Он заявил об этом 17 сентября в интервью РИА Новости.

Антониу Гутерреш Chatham House

«В данный момент необходимо избежать катастрофической гуманитарной ситуации в стране. И в то же время мы призываем к необходимости — конечно, есть ряд санкций, мер, которые зависят от стран-членов — но абсолютно необходимо создать механизмы для вливания наличности в афганскую экономику, чтобы избежать ее коллапса», — сказал он.

При этом генсек ООН отметил, что коллапс афганской экономики может стать причиной огромных страданий населения страны и его массового оттока, что, в свою очередь, будет дестабилизирующим фактором для всего региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что он собирается на полях недели высокого уровня провести переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.