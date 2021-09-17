Новосибирск, 17 сентября, 2021, 10:58 — ИА Регнум. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников на заседании оргкомитета «Победа» отметил, что следующий год станет для Новосибирска особенным — будет установлена памятная стела «Город трудовой доблести». По его словам, символично, что это событие состоится в 2022 году — именно 80 лет назад здесь, в тылу, на полную мощность были развёрнуты эвакуированные предприятия, вся промышленность переориентирована на выпуск необходимой фронту продукции. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

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В свою очередь мэр Новосибирска Анатолий Локоть попросил поддержать город в установке стелы.

Травников подтвердил, что правительство Новосибирской области продолжит поддерживать проект «Эстафета патриотизма поколений», а также окажет поддержку муниципалитету в установке стелы «Город трудовой доблести» в самые кратчайшие сроки — памятный знак по индивидуальному новосибирскому проекту должен быть установлен в 2022 году.