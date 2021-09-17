Москва, 17 сентября, 2021, 10:56 — ИА Регнум. В Москве с начала 2021 года построено и введено в эксплуатацию 8,9 млн кв. метров различной недвижимости, в том числе 4,3 млн кв. метров жилья, сообщили в Стройкомплексе.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Недвижимость

По словам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарёва, Москва вновь бьет рекорды по объемам строительства недвижимости. План на 2021 год уже перевыполнен.

Бочкарёв уточнил, что за 10 лет в столице построено 98,6 млн кв. метров недвижимости, в том числе 41 млн кв. метров жилья. По оценкам компании PricewaterhouseCoopers, Москва занимает 4-е место по темпам строительства жилья среди мегаполисов в мире.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Москвы за январь-август 2021 года выдали разрешения на строительство 6,7 млн кв. метров различной недвижимости.

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