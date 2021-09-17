Чита, , 10:55 — REGNUM В Забайкальском крае по состоянию на 15:00 местного времени избирательные участки посетили 67 537 человек. Явка составила 8,7%.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Наиболее высокая явка — 8,9% — отмечена в Чите.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Забайкалье имеют право проголосовать более 780,6 тысячи избирателей, из них более 243,3 тысячи находятся в Чите.

В регионе организованы выборы депутатов Госдумы, дополнительные выборы депутатов законодательного собрания, 176 муниципальных кампаний по выборам в органы местного самоуправления.

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