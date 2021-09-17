Москва, 17 сентября, 2021, 10:55 — ИА Регнум. Современная мировая экономика стала экономикой долга. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 сентября заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов. Так он прокомментировал информацию о том, что общемировой долг во II квартале 2021 года достиг исторического максимума в 296 трлн долларов.

Ccpixs.com Долги

«Рост общемирового долга как ни один другой фактор вскрывает всю сущность современной мировой экономики. Печатаем деньги на центробанковских станках в три смены, а в итоге растет долг. Многим покажется это парадоксом. Ведь деньги эмитируют для того, чтобы решить проблему экономического кризиса, связанного с долговыми проблемами. Мировые денежные регуляторы используют «свежие» деньги для выкупа долга и снижения влияния долговых диспропорций. Но нашла коса на камень. Современная мировая экономика — экономика долга. Если ты богат, то значит, у тебя масса долгов. Однако в обратную сторону это правило не работает. Если у тебя масса долгов, то это еще не значит, что ты богат», — сказал Ордов.

По его словам, естественно, весь мир тоже хочет быть богаче, поэтому генерирует новые долги.

«У человека, не искушенного в финансах, подобные сентенции могут вызвать «инфаркт мозга», а у финансистов — это рутинное осложнение «Вашингтонского консенсуса». Долг составляет 353% мирового ВВП. Это от объема мировой экономики, а не прибыли от экономической деятельности в мире. Уже сама возможность обслуживать, то есть возможность выплачивать проценты по долговым обязательствам, ставится под сомнение, если ставки мегарегуляторов «отожмутся» от нуля или около этого уровня, который мы наблюдаем в ведущих мировых экономиках. Как говорил Жванецкий: «Что вы воруете с убытков — воруйте с прибылей!» Но весь мир продолжает «воровать» перспективы будущих поколений с убытков, а не с прибылей», — констатировал Ордов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, во II квартале 2021 года мировой долг увеличился на 4,8 трлн долларов.