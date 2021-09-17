Екатеринбург, , 11:02 — REGNUM В Свердловской области зафиксировали сбои в работе сервиса по оценке избирательных участков. Об этом сообщил председатель Общественной палаты региона Александр Левин.

Избирателей просят ответить с помощью SMS или специального сервиса, соблюдаются ли меры санитарно-эпидемиологической безопасности на избирательных участках. Акция проводится только 17 сентября, для участия в ней используется специальный QR-код.

«Мне с утра сказали, что был технический сбой на сайте, такая активность была. Было более 8 тыс. человек в течение часа — мы даже не ожидали такой цифры! Был технический сбой», — сказал Левин.

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