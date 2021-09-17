Хабаровск, , 10:55 — REGNUM В Хабаровском крае в первый день голосования на выборах депутатов Государственной думы, 17 сентября, явка избирателей к 15:00 по местному времени (08:00 мск) составила 8,93%, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальные данные опубликованные на сайте ЦИК РФ.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

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В крае находятся два одномандатных избирательных участка. По окружной избирательной комиссии №69 активнее всего голосуют жители Комсомольска-на-Амуре — к 15:00 в городе проголосовали 3745 избирателей (21,48%). По окружной избирательной комиссии №70 в лидерах Тугуро-Чумиканский район — 30,03% (572 человека).

Как сообщало ИА REGNUM, явка на выборах депутатов Государственной думы РФ в Якутии на 15:00 по местному времени (09:00 по мск) чуть перешагнула порог в 10%. В четырёх районах республики проголосовали уже около 20% жителей.