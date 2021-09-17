Ново-Огарево, Московская область, 17 сентября, 2021, 10:55 — ИА Регнум. Происходящее в Афганистане напрямую проецируется на интересы безопасности государств-членов ШОС. Об этом 17 сентября заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств-членов ШОС.

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«Перед нашей организацией остро стоит задача по проведению общей согласованной линии с учётом тех серьёзных рисков, которые связаны с обострением ситуации в Афганистане после поспешного вывода, если не сказать бегства, из этой страны сил США и их союзников по НАТО», — заявил Путин.

«Ведь все мы хорошо понимаем, что происходящее в Афганистане напрямую проецируется на интересы безопасности государств-членов ШОС. И тем более что целый ряд наших стран имеет с Афганистаном общую границу», — указал он.