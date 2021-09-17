Обнинск, Калужская область, 17 сентября, 2021, 11:15 — ИА Регнум. Председатель объединения украинцев Калужской области «Вiтчизна» Виктор Витковский проголосовал на выборах депутатов в Государственную думу Российской Федерации в первый день голосования, 17 сентября. Об этом сообщает сайт газеты Калужской области «Весть»

Марина Каширская ИА REGNUM Выборы

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Председатель калужского регионального объединения украинцев заявил, что не хочет быть просто наблюдателем, а будет действующим гражданином. Также он напомнил, что в Калужской области проживают около 80 тысяч этнических украинцев, 70 тысяч из которых состоят в объединении «Вiтчизна», и все они настроены принять участие в выборах.

«Надо обязательно идти голосовать! Другого способа избирать власти пока никто не изобрел. У нас эта отлажена система, и она хорошая», — отметил Виктор Витковский.

В Калужской области с 17 по 19 сентября проходят выборы депутатов в Государственную думу РФ восьмого созыва.