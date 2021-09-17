Москва, 17 сентября, 2021, 10:53 — ИА Регнум. В 2022 году у граждан России будет шесть праздничных периодов, сообщает 17 сентября сайт правительства РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

Соответствующее постановление накануне подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Согласно документу, выпавшие на выходные 1 и 2 января, переносятся на 3 и 10 мая, а нерабочая суббота 5 марта — на 7 марта.

Читайте также: Правительство РФ направит 10 млрд рублей на кредиты для агросектора

«Всего в 2022 году у россиян будет шесть праздничных периодов: с 1 по 9 января (девять дней), с 6 по 8 марта (три дня — с воскресенья по вторник), с 30 апреля по 3 мая (четыре дня — с субботы по вторник), с 7 по 10 мая (четыре дня — с субботы по вторник), с 11 по 13 июня (три дня — с субботы по понедельник), с 4 по 6 ноября (три дня — с пятницы по воскресенье)», — рассказали в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, новогодние праздники начнутся 31 декабря 2021 года и закончатся 10 января 2022 года.