Грозный, 17 сентября, 2021, 10:52 — ИА Регнум. В Чечне в течение двух дней выборов школы и колледжи будут заниматься по специальной программе. Из-за задействования зданий учебных заведений под избирательные участки, министерство образования региона рекомендовало администрациям школ предусмотреть занятия для детей вне стен школ и профессиональных учебных организаций.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Школьники

Для обучающихся начальной школы вместо уроков 17 и 18 сентября будут организованы мероприятия «с использованием инфраструктуры объектов социально-культурного назначения». Для школьников 5−11 классов и студентов колледжей и вузов рекомендовано провести тематические экскурсии и профориентационную работу, сообщили в пресс-службе минобра.

Напомним, в Чечне с 17 по 19 сентября будут проходить выборы в Госдуму РФ, парламент региона и выборы главы республики.

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