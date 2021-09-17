Самара, 17 сентября, 2021, 10:52 — ИА Регнум. Больше пяти тысяч наблюдателей следят за выборами в Самарской области. Об этом 17 сентября сообщает пресс-служба администрации Самары.

Дарья Драй ИА REGNUM Международные наблюдатели на выборах в Петербурге

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Сообщается, что в Тольятти и Самаре в две смены будут работать 80 «видеонаблюдателей» с юридическим образованием, которые прошли специальную подготовку.

«Непрерывно работающая видеокамера дисциплинирует всех участников избирательного процесса. В помощь наблюдателям была разработана специальная брошюра», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в области работает горячая линия связи с избирателям. Звонки по номерам: 8 (846)33−77−555 и 8(846)33−77−600 принимаются с 10:00 до 18:00 часов, в дни голосования с 08:00 до 20:00. Свое обращение также можно направить на электронную почту gor.linia2021@yandex.ru.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что всего в Самарской области работают 1804 участковые избирательные комиссии.