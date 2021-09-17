Тюмень, , 10:50 — REGNUM Губернатор Тюменской области Александр Моор проголосовал на выборах Государственной думы РФ и Тюменской облдумы. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Александр Моор Оперативный штаб Тюменской области

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Александр Моор принял участие в голосовании на избирательном участке, расположенном в средней школе № 69 в Тюмени.

«Самое главное чувство, которое я испытываю сегодня, как избиратель — чувство ответственности за будущее региона и страны. От каждого из нас зависит, какими будут наши законодательные органы. Нам важно, чтобы они работали вдумчиво и грамотно, а люди, которые представляют там наши интересы, были компетентными и, что очень важно, неравнодушными. В эти дни мы голосуем за будущее нашей страны», — отметил тюменский губернатор.

Напомним, выборы в Тюменской области проходят с 17 по 19 сентября.