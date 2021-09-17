Амстердам, 17 сентября, 2021, 10:51 — ИА Регнум. Нидерландская компания Lightyear планирует представить серийную версию электрокара Lightyear One с солнечными панелями в 2022 году. Об этом сообщается на сайте компании.

Lightyear.one Электрокар Lightyear One

На разработку автомобиля международная страховая фирма Cooperation DELA и коллекционер Йооп ван Калденборг выделили 110 млн долларов.

На крыше и капоте автомобиля расположены солнечные панели общей площадью 5 м². Дальность хода модели составит 725 км (по стандарту WLTP). Отмечается, что один час зарядки машины на полуденном солнце обеспечивает для модели 12 км пути.

Таким образом, Lightyear One с точки зрения запаса хода станет одной из самых интересных моделей электрокаров на авторынке. Выход новинки на глобальный рынок запланирован на 2022 год. Её цена составит 149 тыс. евро (около 12,7 млн рублей).

Ранее компания Genesis представила свой первый премиальный электрокар под названием GV60 с четырьмя фарами над передним бампером. Электромобиль оснащён задним спойлером, большими колёсами и складывающимися дверными ручками.

Читайте также: В Швеции раскритиковали запрет на продажу авто с бензиновыми двигателями