Нью-Дели, 17 сентября, 2021, 10:57 — ИА Регнум. Военно-воздушные силы Индии намерены укрепить свой парк истребителей Mirage 2000 французского производства путём покупки 24 подержанных машин. Об этом сообщает 17 сентября газета Hindustan Times.

Jaskirat Singh Bawa Mirage 2000 индийских ВВС

Источники сообщают, что ВВС Индии парафировали соответствующий контракт стоимостью €27 млн. Производит истребители Mirage 2000 французская компания Dassault Aviation.

Состояние 13 из 24 покупаемых машин — хорошее, при этом восемь истребителей находятся в лётном состоянии. Ещё 11 машин частично укомплектованы, их запчастями укомплектуют индийские эскадрильи.

Около 50 истребителей Mirage 2000 четвертого поколения Индия закупила в середине 1980-х годов. Власти Индии намерены наладить своё производство оборудования и запчастей для таких самолётов, чтобы обслуживать их до момента списания.

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