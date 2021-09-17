Челябинск, , 10:49 — REGNUM Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и его супруга Ирина проголосовали 17 сентября на выборах депутатов Госдумы. Это прошло в школе № 92 на территории Металлургического района Челябинска, сообщает его пресс-служба.

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Текслер назвал выборы важнейшим общественно-политическим событием в жизни России. «Мы выбираем депутатов нового созыва, им принимать важнейшие законы, которые во многом будут определять вектор развития страны, причем не только на ближайшие 5 лет, но и на более далекую перспективу», — сказал чиновник.

Он также напомнил, что после изменения Конституции РФ у Госдумы появились новые функции. Текслер призвал южноуральцев прийти на выборы и проголосовать.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы в Госдуму идут с 17 по 19 сентября. На избирательных участках соблюдают антиковидные требования.