Токио, , 10:48 — REGNUM Новое правительство Японии в случае победы на выборах премьер-министра страны кандидата на должность нового главы правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии экс-министра иностранных дел Фумио Кисиды будет укреплять оборонный потенциал страны. Об этом сам претендент на высокий пост объявил 17 сентября в ходе оглашения основных положений своей предвыборной программы.

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Политик отметил, что его правительство будет «тесно сотрудничать со странами и регионами, с которыми Япония разделяет базовые ценности», — с США, Европой, Индией, Австралией и Тайванем.

«Я полон решимости защищать территории, морское и воздушное пространство нашей страны. Усиливать потенциал нашей береговой охраны, усиливать потенциал наших Сил самообороны, усиливать противоракетную оборону нашей страны, я приложу для этого все силы», — цитирует ТАСС Кисиду отметил он.

Также кандидат заявил, что правительство на международной арене будет защищать свободу, демократические ценности и права человека.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы главы ЛДП должны пройти 29 сентября. Внеочередная сессия японского парламента, в ходе которой народные избранники отдадут свои голоса за кандидатуру нового премьер-министра Японии, может пройти 4 октября.

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На пост премьер-министра претендуют бывший министр обороны Таро Коно, бывший глава МИД Фумио Кисида, бывшая министр общенациональных дел Санаэ Такаити и заместитель генерального секретаря партии Сэйко Нода.