Красноярск, 17 сентября, 2021, 10:47 — ИА Регнум. С 17 сентября все рестораны в Красноярском крае могут работать без ограничений по времени. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом правительстве.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ресторан. Гамбургеры

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Соответствующие изменения в указ о мерах по борьбе с коронавирусом внёс красноярский губернатор Александр Усс. Ранее рестораны в крае не могли работать с 23:00 до 07:00 по местному времени.

Также возвращается в привычный режим работа фуд-кортов. Посетители смогут приобрести еду и напитки и разместиться за столами в общем помещении.

Работа танцевальных площадок в заведениях общепита всё ещё запрещена.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 17 сентября в Красноярском крае выявлено 111 448 носителей коронавруса.