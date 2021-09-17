Новосибирск, , 10:47 — REGNUM Для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности помещения для голосования должны быть просторными, хорошо проветриваемыми. Об этом заявили в избирательной комиссии Новосибирской области, отвечая на вопрос о том, почему многие избирательные участки расположены в коридорах, спортивных и актовых залах.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«На участках избирателям выдают медицинские маски, обрабатывают руки антисептиком, осуществляют термоконтроль. Организаторы выборов и другие участники избирательного процесса также обеспечены средствами индивидуальной защиты. Чтобы заполнить бюллетени, каждому избирателю выдают индивидуальную ручку. В помещениях для голосования проводят влажную уборку», — уточнили в избиркоме.

Напомним, что сегодня, 17 сентября, в Новосибирской области открылись 1996 избирательных участков.