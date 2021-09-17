Сан-Паулу, Бразилия, 17 сентября, 2021, 10:47 — ИА Регнум. Бразильский футбольный клуб «Сан-Паулу» расторг контракт с защитником Дани Алвесом. Об этом 17 сентября сообщила пресс-служба клуба.

Sport-xl.org Дани Алвес

«Футбольный клуб «Сан-Паулу» объявляет, что сегодня было подписано соглашение об увольнении игрока Даниэля Алвеса», — говорится в сообщении.

Отмечается, что контракт 38-летнего Алвеса с «Сан-Паулу» был рассчитан до декабря 2022 года, он получал в клубе $280 тыс. в месяц. Алвес выступал в клубе с августа 2019 года.

Ранее сообщалось, что «Сан-Паулу» сократил зарплату футболистов, в том числе Алвеса, из-за пандемии коронавируса. После этого Алвес заявил, что клуб задерживает выплаты, и отказался возвращаться в команду, пока не получит обещанные деньги.

Ранее Алвес выступал за бразильскую «Баию», испанские «Севилью» и «Барселону», итальянский «Ювентус» и французский ПСЖ.

Алвес является самым титулованным футболистом в истории. За свою карьеру он выиграл 43 трофея, в том числе Лигу чемпионов (трижды), Кубок УЕФА (дважды), Суперкубок УЕФА (четыре раза), клубный чемпионат мира (трижды). Также он является шестикратным чемпионом Испании, двукратным чемпионом Франции и чемпионом Италии.

В составе сборной Бразилии Алвес стал олимпийским чемпионом на Играх в Токио, а также по два раза выиграл Кубок Америки и Кубок конфедераций.