Барнаул, 17 сентября, 2021, 10:45 — ИА Регнум. Глава Барнаула Вячеслав Франк подписал постановление, в соответствии с которым отопительный сезон в столице Алтайского края стартует 21 сентября. Теплоноситель уже запущен в магистральные сети системы теплоснабжения, начинается заполнение систем в жилом фонде.

Отопительный сезон

Особое внимание при запуске тепла будет уделено социальным объектам — детским садам, школам, медицинским учреждениям. Их уже начали подключать к теплу по заявкам, сообщает Telegram-канал мэрии Барнаула.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году отопительный сезон в Барнауле начали 22 сентября.

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