Пенза, 17 сентября, 2021, 10:46 — ИА Регнум. В Пензе в дни выборов, с 17 по 19 сентября, на некоторых избирательных участках будет возможность привиться от COVID-19. Отмечается, что пункты вакцинации, развернутые в торговых центрах «Коллаж», «Весна» и «САНиМАРТ» в эти дни функционировать не будут, сообщает минздрав Пензенской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Пункты вакцинации организованы: в Железнодорожном районе Пензы в школах №47 и №66; в Ленинском районе — в школе №12 и лицее современных технологий управления №2; в Октябрьском районе — в школах №36 и №74; в Первомайском — в школах №8 и №60.

Привиться от коронавирусной инфекции на данных площадках можно 17−19 сентября с 09:00 до 18:00.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области за неделю (6−12 сентября) зарегистрировали 2918 новых случаев заболеваемости ОРВИ.

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