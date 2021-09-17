Москва, 17 сентября, 2021, 10:44 — ИА Регнум. Сегодня, 17 сентября, российская валюта на утренних торгах демонстрирует нейтральную динамику, в графе суточного изменения показывая 0%, что немного удивляет, учитывая биржевую специфику сегодняшнего дня, который еще называют «колдовской пятницей», а также более высокую активность среди валют стран G7, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

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«Сдержанная реакция рубля наблюдалась 16 сентября, когда несмотря на активное укрепление американского доллара, сразу после публикации неожиданно сильных данных по объему розничных продаж в США за август (рост на 0,7% м/м вместо снижения на 0,8% м/м), российская валюта практически не изменилась потеряв против лишь 10−15 копеек.

Сложно объяснить такую анемичность рубля, учитывая что и российские фондовые индексы 16 сентября снизились, индекс РТС потерял 0,62%, индекс Мосбиржи 0,5% и нефть в моменте падала на 1,0%, но российской валюте как будто запретили реагировать на негативные события, но учитывать в своей динамике позитив.

Возможно, именно из-за этого рубль 17 сентября нейтрален, все-таки на азиатских торгах после четырех дней падения индекса гонконгской биржи Hang Seng, произошел небольшой, но отскок, на 0,39%.

Этого недостаточно для того чтобы зарядить инвесторов позитивом, именно поэтому европейские фондовые индексы с открытия растут в среднем на 0,2%, но с другой стороны и негатива нет.

Плюс не стоит забывать, что сегодня особенный день, «колдовская пятница» на которую приходится экспирация множества квартальных производных инструментов.

Как правило, в этот день происходят неожиданные и сильные движения, так что возможно участники торгов просто берегут силы и осторожничают. Для рубля это дает возможность на еще один «крепкий» день, в торговом диапазоне 72,20−73,00 за доллар США», — считает эксперт.

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