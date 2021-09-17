Сочи, Краснодарский край, 17 сентября, 2021, 10:42 — ИА Регнум. Траурный венок сожгли вандалы на Вечном огне Завокзального мемориального комплекса в городе Сочи. Инцидент был снят на видео и размещен в Сети. Следственные органы начали доследственную проверку по данному факту, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю 17 сентября.

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«Инцидент, оскверняющий память воинов, павших в годы Великой Отечественной войны в борьбе за Родину вызвал неоднозначную реакцию жителей города и края, а также общественный резонанс», — отметили в СКР.

Следователь устанавливает обстоятельства происшествия и участников акта вандализма. Ход и результаты доследственной проверки находятся на контроле в следственном управлении СКР по краю.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Севастополе трое подростков прикурили от Вечного огня у мемориала жертвами Гражданской войны, в отношении их возбудили уголовное дело.