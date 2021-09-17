Новосибирск, 17 сентября, 2021, 10:43 — ИА Регнум. Избирательная комиссия Новосибирской области сообщила об интересном факте. По данным избиркома, большинство членов участковых комиссий региона — учителя и преподаватели.

Izbirkom54.nso.ru Выборы

Следите за развитием событий в трансляции: «Выборы 17-19 сентября 2021 года в России – трансляция»

«650 избирательных участков Новосибирской области располагаются в образовательных учреждениях», — уточняют в региональной избирательной комиссии.

Отметим, что на 8:00 (время местное) сегодня, 17 сентября, в Новосибирской области открылись 1996 избирательных участков.