Санкт-Петербург, , 10:47 — REGNUM Для организации голосования избирателей Ленинградской области, находящихся на островах Гогланд, Мощный, Большой Тютерс и Сескар в акватории Финского залива, сотрудники избиркома прилетели к ним на вертолете.

Остров Большой Тютерс в Финском заливе, вид с вертолета Валентин Илюшин © ИА REGNUM

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Граждане, живущие и служащие на островах, сообщение с которыми затруднено, включены в список избирателей участка № 501 Кингисеппского района Ленобласти.

«При проведении голосования присутствуют председатель Избирательной комиссии Ленинградской области Михаил Лебединский, председатель территориальной избирательной комиссии Кингисеппского района Елена Колмогорова, члены участковой избирательной комиссии № 501», — сообщили 17 сентября в Леноблизбиркоме.

Напомним, в Ленинградской области в 8 часов утра 17 сентября началось трехдневное голосование на выборах депутатов Госдумы и Законодательного собрания Ленобласти. А в 19-ти муниципальных образованиях региона изберут еще и муниципальных депутатов (всего 99 мандатов). Также состоятся прямые выборы главы Новодевяткинского сельского поселения Всеволожского муниципального района.

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