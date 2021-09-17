Джакарта, , 10:41 — REGNUM Министр обороны Индонезии Прабово Субианто согласился сотрудничать с британским правительством в производстве фрегата, сообщает CNN Indonesia.

Фрегат U.S. Navy

Соглашение было заключено между министрами обороны Индонезии и Великобритании.

Великобритания пригласила Индонезию произвести фрегат Arrowhead 140. Великобритания также поддерживает расширение прав и возможностей местных рабочих в производстве кораблей для защиты суверенитета Индонезии.

Ранее Прабово Субианто посетил ряд стран, чтобы наладить сотрудничество по укреплению обороны Индонезии.

В июне Прабово Субианто купил восемь фрегатов у итальянской компании Fincantieri.

Фрегат Arrowhead 140 впервые был построен в мае 2018 года для усиления британского флота. Фрегат может перевозить до 160 человек, а его экипаж составляет не менее 100 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, корабль Pengayoman IV затонул в водах Нусакамбангана в Индонезии.

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