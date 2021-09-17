Нягань, Югра, 17 сентября, 2021, 10:41 — ИА Регнум. В избирком Югры поступило заявление от представителей партии ЛДПР о возможных фальсификациях выборов в городе Нягани с использованием комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Об этом сообщает региональный оперативный штаб ХМАО.

Antropomant КОИБ

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«Сообщаем, что какие-либо дополнительные отметки на бюллетенях для голосования отсутствуют, в том числе изготовленные путем «продавливания». В настоящее время по всем избирательным участкам ТИК города Нягани совместно с представителями партии ЛДПР проводит внеплановую проверку бюллетеней для голосования», — говорится в официальном заявлении оперштаба.

В штабе напоминают, что при выдаче бюллетеней на всех участковых избирательных комиссиях присутствуют члены избирательной комиссии с правом совещательного голоса от ЛДПР, которым предоставлена возможность убедиться в отсутствии каких-либо отметок при выдаче избирательных бюллетеней.

В случае аномального количества недействительных избирательных бюллетеней при подсчёте голосов с помощью КОИБ, Избирательная комиссия Югры готова принять решение о ручном пересчете бюллетеней по всем избирательным участкам с КОИБ.