Барнаул, , 10:40 — REGNUM Избиратели Алтайского края показывают высокую активность на выборах, значит, мы пройдем этот важный период без каких-либо эксцессов и после утверждения результатов голосования будем эффективно работать с новым составом Государственной Думы Российской Федерации, Алтайского краевого законодательного собрания и местных органов представительной власти. Об этом сегодня, 17 сентября, сообщил заместитель губернатора региона Денис Губин. Его слова цитирует пресс-служба краевого правительства.

Выборы Kamchatka-krai.izbirkom.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Выборы 17-19 сентября 2021 года в России – трансляция»

«Я уже побывал на своем избирательном участке, проголосовал и убедился, что эпидемиологическая безопасность обеспечивается на высоком уровне. Вся работа выстроена четко», — заявил чиновник.

Также он по благодарил федеральные органы власти — полицию и МЧС, сотрудники которых накануне проверили все участки и сейчас несут дежурство.

Первые данные о явке будут обнародованы в 15:00 по местному времени.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, алтайские спасатели известили, что взяли на учет 1567 объектов, на которых расположен 1771 избирательный участок, а также 72 помещения территориальных избирательных комиссий.

Читайте также: В Алтайском крае открылись все избирательные участки