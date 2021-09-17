Уфа, 17 сентября, 2021, 10:38 — ИА Регнум. Соблюдению санитарно-эпидемиологических норм для недопущения распространения коронавируса на избирательных участках уделяется особое внимание в Башкирии. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора по региону Анна Казак в общественном пресс-центре «Выборы — 2021».

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

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Она отметила, что сотрудники Роспотребнадзора проверили все избирательные участки региона.

«Это дополнительная работа, помимо всей этой ковидной истории и той работы, которую мы делаем ежедневно. Но обеспечение безопасности граждан, в том числе и на выборах, наша прямая обязанность. Сегодня наши специалисты также выехали на избирательные участки и проверили соблюдение антиковидных мер, особенно там, куда прикреплены крупные предприятия», — заявила она.

По информации пресс-службы Центральной избирательной комиссии Башкирии, работники комиссий измеряют гражданам температуру, проводят дезинфекцию рук, раздают перчатки, маски и одноразовые ручки.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии открылся центр общественного наблюдения за выборами.