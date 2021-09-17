Руза, Московская область, 17 сентября, 2021, 11:11 — ИА Регнум. ООО «ЭкоГрадСервис» приступило к рекультивации расположенного у деревни Петрово Истринского района Московской области выработанного песчаного карьера. Восстанавливать нарушенный хозяйственной деятельностью природный участок будут с помощью рекультиванта, состоящего из смеси различных отходов.

Иван Шилов ИА REGNUM Свалка

Местные жители и экологи возмущены тем, что восстановление выработанного карьера доверили фирме, в деятельности которой ранее были выявлены грубейшие нарушения. В частности, в ноябре 2020 года управление Роспотребнадзора по Москве и Смоленской области в ходе проверки выявила следующие нарушения: «<…> осуществление деятельности ООО «ЭкоГрадСервис» не соответствует проекту технической документации «Технология получения «Рекультиванта универсального» с утилизацией отходов 4−5 класса опасности для окружающей среды», получившей положительное заключение государственной экологической экспертизы. В составе отобранных отходов содержатся ткань, текстиль, полимерные материалы — полиэтилен и полипропилен, а также стекло, железо, резина, каучук СКЭП, что является отступлением от проектной документации. Отходы размещаются на площадке накопления без их дробления в нарушение требований проекта и положительного заключения государственной экологической экспертизы <…>». Об этом сказано в определении Роспроднадзора № 08−34/154 от 05.10.2020 года.

Кроме того, у экспертов вызывает нарекание сама технология получения «Рукультиванта универсального», а также методы, которыми воспользовались в «ЭкоГрадСервисе» чтобы получить положительное заключение государственной экологической экспертизы на свой метод рекультивации.

В ответ на обоснованные опасения граждан, что отработанный карьер попросту засыпят мусором, в областном Роспотребнадзоре ответили, что не обнаружили нарушений.

Отметим, что в Подмосковье, несмотря на обещание областного министра экологии Андрея Разина, для разработки очередного месторождения песка и щебня могут вырубить около 30 га леса.

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