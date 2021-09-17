Кострома, 17 сентября, 2021, 11:29 — ИА Регнум. В Костромской области в 8 часов 17 сентября открылись 552 избирательных участка. Об этом сообщает окружная избирательная комиссия.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выборы

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Жители региона смогут проголосовать на выборах в Государственную думу VIII созыва, довыборах в областную думу, а также на муниципальных выборах. В общей сложности в регионе пройдёт 93 избирательных кампании.

Избирательные участки закроют двери в 20 часов 19 сентября. Первые итоги кампаний станут известны в этот же день. В 10, 12, 15 и 18 часов последнего дня голосования на сайте избирательной комиссии появятся данные о явке. Утром 20 сентября после подписания итоговых протоколов горожане узнают результаты выборов.