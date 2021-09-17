Москва, 17 сентября, 2021, 10:36 — ИА Регнум. Аналитики перечислили три наиболее бесполезные опции в современных автомобилях. Об этом сообщается на сайте Daily-Motor.Ru.

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Штатное навигационное оборудование, по мнению журналистов издания, в большинстве случаев не актуально, а также не способно подстраиваться под конкретную дорожную обстановку. Кроме того, штатный навигатор не способен выстраивать альтернативный маршрут в объезд пробок, а его интерфейс неудобен в пользовании.

Среди прочих минусов встроенного навигатора журналисты назвали скорость его работы и частые проблемы, возникающие при обновлении устройства. Вместо штатного навигатора гораздо удобнее использовать приложения с картами в смартфонах.

Следующая сомнительная опция — это система «старт-стоп», помогающая экономить топливо. Частые остановки и запуски мотора снижают срок службы машины, ведь каждый двигатель рассчитан на определенное количество запусков. В итоге система «старт-стоп» способствует более быстрому выходу «движка» из строя.

Данная система снижает расход топлива примерно на 0,1 л/100 км. Однако эта незначительная экономия не окупит ремонта сломанного мотора.

Ранее главный редактор «Радио Автодор» Антон Чуйкин посоветовал автолюбителям перед покупкой машины максимально детально представлять «портрет» автомобиля, поскольку за дополнительные опции он может существенно переплатить. «Накрутка» к стоимости может достигать до 50% на отдельные дефицитные модели.

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