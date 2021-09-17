Ярославль, 17 сентября, 2021, 10:35 — ИА Регнум. На улице Свердлова в Ярославле столкнулись «Лада» и «Форд Меркьюри», пострадал один человек. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на УМВД по Ярославской области.

ГУ МЧС по Ярославской области Место происшествия

Авария случилась около 17.05 вечера 16 сентября на перекрестке улиц Республиканская и Свердлова. После столкновения автомобиль «Форд» врезался в дерево.

«В результате ДТП водитель автомашины «Лада» женщина 1978 г.р. нуждается в амбулаторном лечении. На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, МЧС, медики», — рассказали в УМВД по Ярославской области.

Причины и предполагаемый виновник аварии устанавливаются.