Москва, 17 сентября, 2021, 10:35 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 10 млрд рублей на кредитование агросектора. Об этом 17 сентября сообщает официальный сайт правительства России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

Средства поступят в уставной капитал Россельхозбанка — госбанка, который является основным кредитором российских сельхозпредприятий. При помощи данных средств будут увеличены объёмы выдачи займов, в том числе льготных программ.

Ожидается, что решение позволит довести объёмы кредитования аграриев-экспортёров до 196,8 млрд рублей.