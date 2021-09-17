Оренбург, 17 сентября, 2021, 10:35 — ИА Регнум. В Оренбурге полиция выиграла дело о кабинете для своего сотрудника у мэрии, сообщает пресс-служба Оренбургского областного суда

Решение суда

Ранее суд первой инстанции обязал администрацию предоставить участковому уполномоченному полиции помещение, отвечающее требованиям, установленным нормативными актами для участковых пунктов полиции. Однако чиновников не устроило такое решение, и они обжаловали его. Мэрия указала на отсутствие свободных помещений.

Апелляция оставлена без удовлетворения. Бездействия мэрии в очередной раз признаны незаконными.