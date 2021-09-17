Хабаровск, , 10:34 — REGNUM Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв 17 сентября вместе с супругой проголосовал на выборах депутатов Государственной думы РФ, об этом он написал в своём телеграм-канале.

Выборы Samgtu.ru

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Дегтярёв напомнил, что он семьёй получили хабаровскую прописку в прошлом году, когда купили в столице региона квартиру.

«Выборы — важное событие для меня, как и для всех жителей края. Во главу угла ставим личное мнение каждого человека», — сказал врио губернатора.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономной области к 15:00 по местному времени (08:00 мск) избирательные участки посетили более 15 тыс. жителей. Явка составила 12,13%.