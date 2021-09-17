Москва, 17 сентября, 2021, 10:32 — ИА Регнум. В России восстанавливается рынок автокредитования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 сентября заявил доцент кафедры экономической безопасности РАНХиГС Павел Грибов. Так он прокомментировал информацию о 60-процентном росте российского рынка автокредитования.

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«Автомобиль, как и любой товар длительного пользования, является прекрасным индикатором состояния экономики. Экономика России выходит из пандемических ограничений и спада и рынок автокредитования также восстанавливается, — сказал Грибов. — Больше половины автомобилей в нашей стране традиционно продается в кредит, поэтому рост автокредитования означает в первую очередь увеличение продаж и позволит сохранить рабочие места на производстве и в сфере услуг — дилерских и посреднических организациях».

Как заявил эксперт, по итогам 2021 года объем продаж автомобилей продемонстрирует положительную динамику и может достичь доковидного уровня.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России до конца 2021 года продолжится активизация автомобильного рынка.