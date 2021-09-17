Воронеж, , 10:31 — REGNUM Губернатор Воронежской области Александр Гусев принял участие в голосовании на выборах депутатов Государственной думы VIII созыва 17 сентября, сообщили в правительстве региона.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Выборы 17-19 сентября 2021 года в России – трансляция»

Глава региона проголосовал на выборах депутатов Госдумы и повторных выборах депутата облдумы по одномандатному округу №12 утром 17 сентября на одном из городских избирательных участков. Гусев призвал воронежцев сделать свой выбор, подчеркнув его важность и для региона и для страны в целом.

В Воронежской области с 17 по 19 сентября проходит голосование в 28 избирательных компаниях. Организовано 1734 постоянных участка для голосования и 19 временных участков, в том числе в «красных» зонах больниц. Голосование проводится с соблюдением антиковидных требований.

Читайте ранее в этом сюжете: В Воронежской области стартовали 28 избирательных кампаний