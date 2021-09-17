Омск, 17 сентября, 2021, 10:31 — ИА Регнум. Новое кладбище планируют построить в Омске. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 сентября в мэрии города.

Татьяна Новожилова ИА Красная весна Кладбище

В настоящее время захоронения умерших выполняются только на Ново-Южном кладбище в Ленинском районе Омска и на Юго-Восточном кладбище в Омском районе. Как подчеркнули в мэрии, земельные ресурсы обоих кладбищ практически исчерпаны.

Городские власти разработали предложение по включению нового кладбища в адресную инвестиционную программу. Строительство объекта запланировано в районе Юго-Восточного кладбища. Площадь участка составляет 10 гектаров. Он рассчитан примерно на 7000 захоронений.

Работы будут вестись за счёт городского бюджета. Стоимость проектирования, которое планируют провести в 2023 году, — около 3 млн рублей. Строительство запланировано на 2024 — 2025 годы.

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