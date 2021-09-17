Заиграевский район, Бурятия, 17 сентября, 2021, 10:30 — ИА Регнум. В Бурятии перед судом предстанет 46-летний местный житель по обвинению в причинении смерти по неосторожности. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Россельхознадзор Собака

Обвиняемый жил в посёлке Челутай Заиграевского района и содержал на своём дворе 11 собак. При этом он отпускал их на улицу без намордников и поводков. В результате местные жители, в том числе дети, часто становились жертвами нападений, однако мужчина не реагировал на протесты односельчан, требовавших ограничить выгул животных.

«В ночь на 4 апреля 2021 года четыре собаки, из числа наиболее агрессивных, вновь покинули территорию его участка и в соседнем улусе Шэнэ-Буса возле дома напали на пожилую 79-летнюю местную жительницу, причинили ей многочисленные укушенные раны, от которых потерпевшая скончалась на месте происшествия», — отметили в ведомстве.

Первоначально предполагалось, что женщину загрызли бездомные собаки. Однако местные жители поймали четырёх похожих собак и передали ветеринарам, которые нашли в их желудках «биологические объекты от потерпевшей». В ходе допросов владелец животных признал вину и раскаялся.

К настоящему времени расследование уголовного дела завершено, документы направлены в суд.