Сеул, 17 сентября, 2021, 10:30 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи продолжит прилагать усилия для выполнения соглашений с КНДР и улучшению межкорейских отношений. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление представителя министерства объединения Южной Кореи Чха Док Чхоля.

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Данное заявление он сделал 17 сентября в ходе брифинга.

Представитель министерства напомнил, что 19 сентября 2018 года лидеры двух стран приняли Пхеньянскую декларацию, в соответствии с которой стороны договорились ослабить военную напряжённость и расширить двустороннее сотрудничество.

Он также акцентировал внимание на том, что декларация не была реализована, а межкорейские отношения ухудшились после уничтожения межкорейского пункта связи в северокорейском Кэсоне.

Напомним, что Пхеньян не реагирует на призывы Сеула к диалогу и каким-либо обменам.