Москва, 17 сентября, 2021, 10:32 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы 8 октября 2021 года начнёт рассматривать обоснованность ликвидационного иска ЦБ РФ, поданного к ООО «Небанковская кредитная организация «Русское финансовое общество». Последнее лишено лицензии около двух месяцев назад, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк

Иск к НКО был подан ещё в августе 2021 года. Дело принял судья Истомин. Третьим лицом в споре указан арбитражный управляющий Михаил Сторожук из союза «Созидание».

Напомним, лицензии на банковские услуги «Русское финансовое общество» лишилось 23 июля 2021 года, будучи по размеру активов на 360-м месте в РФ. При этом участником системы страхования НКО не являлось. Среди причин отзыва лицензии регулятор назвал нарушение профильного закона, а также непрозрачнные операции, направленные на расчеты между физлицами и нелегальными онлайн-казино, букмекерскими конторами. Усмотрели у компании и «сомнительные операции, связанные с выводом за рубеж и обналичиванием денежных средств».

Компания известна также тем, что в 2019 году ее включили в санкционные списки Минфина США, связанные с Северной Кореей. Учрежденная в ноябре 2002 года НКО принадлежит ООО «Шлюз-авто» — 96% и Павлу Абрамову, у которого в ООО доля в 42,2%. Остальные владельцы «Шлюз-Авто» — Игорь Ключников и Кирсан Илюмжинов.