Саратов, 17 сентября, 2021, 10:34 — ИА Регнум. В Саратовской области в зимне-стойловый период задействуют 1189 животноводческих помещений. В настоящее время все они полностью отремонтированы и продезинфицированы, сообщает региональный минсельхоз.

Клод Моне. Сено. 1865

По состоянию на 16 сентября саратовские сельхозпредприятия заготовили для поголовья скота 245,5 тыс. тонн сена, или 97% от плана; 60,5 тыс. тонн сенажа (135%), 246,1 тыс. тонн соломы (91%) и 198,2 тыс. тонн силоса (86%). Засыпано 172,3 тыс. тонн зеонофуража, или 98% от планируемого. Для личных подворий населением заготовлено 542,3 тыс. тонн сена, уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, в начале сентября сельхозпредприятия Саратовской области посеяли озимые культуры под урожай 2022 года на площади 817,6 тыс. гектаров, что составляет 65% от плана.

Читайте также: В Саратовской области завершают посев озимых культур

Читайте также: Якутия не успевает заготовить корма для животных на зиму