17 сентября 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили слова главы Еврокомиссии о том, что Европа собирается обзавестись своей собственной армией.

Светлана Рыбина, , 11:45 — REGNUM Информацию, согласно которой глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что Европейский союз намерен построить собственную армию, чтобы не полагаться на США в вопросах обороны, вызвала бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили свои соображения по данному поводу 17 сентября в социальной сети Facebook.

Европейская армия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Полосатые кинули всех, как всегда. Теперь они будут играть по своим понятиям, и мнения ООН, Европы и членов НАТО их вообще интересовать не будут. Нет права, нет правил, а есть лишь один беспредел», — считает Владимир Ш.

Многие пользователи пришли к выводу, что на Западе начался разброд и шатание после хамского поведения США со своими французскими партнёрами в деле по поставкам подводных лодок в Австралию.

Выступление Урсулы фон дер Ляйен в Европейском парламенте European Parliament

«Всё, больше нет никакого единства Запада! НАТО показало свою неспособность решать вопросы. Теперь каждый самостоятельно своей безопасностью станет заниматься, как может и чем может. Будет весело посмотреть на это», — пишет Владимир М.

Некоторые комментаторы отмечают, что, несмотря на недовольство Европы, Соединённые Штаты не дадут свободы своим «союзникам»,

»Уменьшить зависимость Европы от Америки? Размечтались. Надеются, что Америка выпустит их из своих объятий», — отмечает Ольга С.

Часть людей считает, что Европе крайне необходим в данном случае союз с Российской Федерацией, которая поможет противостоять давлению со стороны Соединённых Штатов.

«Она боится озвучить слова президента России, который давно уже предлагал создать общеевропейскую ПРО, если кто-то тут боится угроз. Но Европа пошла по пути служения Америке. Теперь они увязли по уши, хозяин не даст им воли», — указывает Анатолий К.

«Европа одна не устоит перед Америкой. Ей нужен серьёзный союзник на Востоке. Китай далеко, а вот Россия прямо под носом. Мы всегда готовы подставить своё плечо, если что», — написал Иван Х.

Российский солдат на учениях Mil.ru

Ряд пользователей указывает на то, что Европа уже давно мечтает о своей независимости, но тем не менее всё время скатывается в зависимость от Америки.

«Ещё с времён Де Голля Европа хотела создать общую армию. Эту же тему в последнее время поднимал и Макрон. Но вот только не позволят вам американцы сделать это. Для этого вас и брали всех в НАТО, чтобы якобы вступить в военный союз ради борьбы с СССР, а теперь Советского Союза нет, Россия ни на кого нападать не собирается. Тот день, когда Европе удастся выйти из протектората США, будет днём вашей независимости. Вот только в ближайшей перспективе этого вам не светит. Если это и случится, это произойдёт из-за проблем внутри США или их распада как государства, что крайне маловероятно. США по доброй воле не позволят. А если будете упорствовать, тогда «совершенно случайно» появятся якобы изнасилования по подобию кандидата в президенты Франции Стросс Кана и т.д. и другие «совершенно случайные» случаи уничтожения политической карьеры. Ведь не секрет, что многие ведущие евроСМИ это филиалы тех же американских представительств. Этот клубок настолько сильно завязан и так крепко держит за яйца всю Европу, что поможет лишь какое-то ЧП, которое разрубит этот «Гордиев узел», — поделился своим мнением Андрей В.

Напомним, 16 сентября издание Daily Mail опубликовало информацию, согласно которой глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что Европейский союз намерен построить собственную армию, чтобы не полагаться на США в вопросах обороны.