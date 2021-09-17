Чебоксары, 17 сентября, 2021, 10:29 — ИА Регнум. В Чебоксарском районе Чувашии в результате столкновения двух транспортных средств ранены двое детей. Они не были пристёгнуты ремнями безопасности, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике.

21.мвд.рф Авария в Чебоксарском районе Чувашии

Авария произошла 16 сентября в 18:25 на федеральной трассе М-7 «Волга» в Чебоксарском районе. По предварительным данным полиции, водитель внедорожника УАЗ-31 512 при перестроении не убедился в безопасности и совершил касательное столкновение с иномаркой, которая шла по крайней левой полосе, предназначенной для разворота. Иномарка, в свою очередь, врезалась в металлическое ограждение.

В ведомстве отмечают, что в аварии пострадали четырёхлетний мальчик и трёхлетняя девочка, находившиеся в салоне иномарки и не пристёгнутые ремнями безопасности. После оказания медицинской помощи они отпущены домой из больницы.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября около 23:45 в Чебоксарах на переходе был сбит мужчина, а предполагаемый виновник после наезда врезался в остановочный павильон. Правоохранители полагают, что водитель, которого летом 2020 года лишили прав, был пьян.

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