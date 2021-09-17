Москва, 17 сентября, 2021, 10:28 — ИА Регнум. Есть целый ряд прививок, которые необходимо делать во взрослом возрасте. Об этом напомнила врач-эпидемиолог, ассистент кафедры организации здравоохранения и медицинского права СПбГУ Лидия Сопрун.

ru.torange.biz Прививка

Так, по её словам, многим необходима ревакцинация от кори и пневмококковой инфекции. А раз в десять лет обязательна вакцинация от столбняка и дифтерии.

«Это только кажется, что это редкие болезни, но риск заболеть существует. Это может привести к инфицированию и возникновению заболевания, а в дальнейшем и к смертельному исходу», — пояснила в беседе с агентством «Прайм» Сопрун.

Кроме того, раз в десять лет всем людям в возрасте до 55 лет следует прививаться от гепатита В. Однако прежде чем делать прививку стоит сдать анализ на титр антител для выявления наличия иммунитета к вирусу.

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Любителям путешествий и уличного фастфуда показаны прививки от менингококковой инфекции и гепатита А, добавила врач. Кроме того, она напомнила о необходимости перед поездкой в другие страны проверить, какие болезни там распространены, чтобы в случае необходимости сделать дополнительные прививки. А перед началом осенне-зимнего сезона важно вакцинироваться от гриппа, заключила эпидемиолог.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева Дмитрий Лиознов заявил, что при выборе того, в каком порядке следует вакцинироваться от новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 и от «традиционного» гриппа, следует сделать выбор в пользу первого.