Махачкала, 17 сентября, 2021, 10:28 — ИА Регнум. В минздраве Дагестана оценили состояние детей, отравившихся газом в школе №36 Махачкалы. В больнице их навестила министр здравоохранения Татьяна Беляева. По её словам, угрозы жизни школьников нет, находившиеся первоначально в реанимации переведены в обычные палаты.

U.S. Air Force В больнице

«В настоящее время жизни детей ничего не угрожает, состояние их ближе к удовлетворительному. Трое детей, поступившие первыми и госпитализированные в реанимацию, сейчас уже переведены в отделения, их жизни также вне опасности», — сообщила министр.

По словам Беляевой, в больницу был госпитализирован 21 ребенок в возрасте от шести до 15 лет с острым отравлением неизвестным газом. Благодаря быстро принятым мерам, состояние детей удалось стабилизировать. В настоящее время все пострадавшие все еще находятся в больнице. Им оказывается помощь не только врачами, но и психологами.

Напомним, в одной из школ Махачкалы 16 сентября произошло ЧП — отравились неизвестным газом 25 человек, в том числе школьники разных классов и учительница. Как выяснилось, распылили слезоточивый газ «Черемуха» два ученика 9-х классов.

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