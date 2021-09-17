Санкт-Петербург, , 10:32 — REGNUM Первый вице-спикер Совета Федерации РФ Андрей Турчак принял участие в голосовании на выборах в Государственную думу, посетив свой избирательный участок в Санкт-Петербурге 17 сентября.

Андрей Турчак Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Турчак проголосовал в Московском районе города, на участке №1389 в одной из школ. Вместе с ним на участке находились ещё несколько избирателей.

«Я проголосовал за будущее нашей страны, за ее развитие, за развитие своего родного города», — сказал Турчак журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, голосование в 2021 году проходит с 17 по 19 сентября. Вся страна выбирает депутатов Государственной думы, в ряде регионов также проходят выборы. Петербуржцы голосуют за депутатов Законодательного собрания города.

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