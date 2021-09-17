Екатеринбург, , 10:28 — REGNUM Полицию попросят проверит сообщения о возможном подкупе избирателей в Железнодорожном районе Екатеринбурга. Об этом заявила на брифинге глава свердловского «Центра общественного наблюдения» Татьяна Мерзлякова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам Мерзляковой, она получила информацию о возможном нарушении и уже обратилась к заместителю губернатора Свердловской области Азату Салихову по этому поводу.

«Нужно, чтобы полиция разобралась в этом. Буду держать этот случай на контроле», — сказала руководительница центра.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы проходят 17, 18 и 19 сентября.

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